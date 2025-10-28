Китай запустит «искусственное солнце» к 2027 году

Ученые из КНР планируют достроить экспериментальный термоядерный реактор BEST и запустить его уже в 2027 году. Об этом в социальной сети X заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что инженеры доделают экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой, известный также как «искусственное солнце», в запланированные сроки. Термоядерный реактор разработали в Институте физики плазмы Китайской академии наук, его строят в городе Хэфэй провинции Аньхой.

Реактор работает по принципу гигантского термоса — его сверхпроводящие магниты охлаждаются до температуры -269°C, чтобы удерживать плазму из дейтерия и трития. По словам дипломата, BEST станет первой в мире установкой, которая будет генерировать электроэнергию таким образом.

