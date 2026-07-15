В Китае родственники устроили похороны скрывавшемуся от тюрьмы мужчине

Мужчина по фамилии Си из китайской провинции Хэнань вместе с родственниками инсценировал собственную смерть и похороны, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание Sohu .

Полиция дважды задерживала Си за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2025 года его снова остановили нетрезвым, однако после освобождения под залог он решил скрыться.

Родственники заявили, что Си внезапно скончался у себя дома. По их версии, причиной стало отравление, а состояние его лица якобы не позволяло провести опознание. Семья отказалась направлять тело в морг и заявила, что похоронила мужчину в день его смерти.

Следователи обратили внимание на детали, которые не соответствовали рассказам родных. Гроб купили заранее, а подтверждений смерти у семьи не оказалось. Родственники не предъявили ни медицинского свидетельства, ни документов о кремации.

После проверки полиция установила, что Си жив и уехал в другой город. Правоохранители объявили его в розыск, а затем задержали. Суд назначил мужчине пять месяцев заключения и штраф в размере 20 тысяч юаней (около 230 тысяч рублей) за опасное вождение. Его мать и бабушку наказали за укрывательство.

Ранее в Свердловской области задержали бывшего инспектора ДПС, осужденный за кражу цветного металла. Он 15 лет скрывался от правоохранителей на свалке.