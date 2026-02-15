Бывший инспектор ДПС 15 лет скрывался на свалке от тюрьмы

В Свердловской области задержали бывшего милиционера, укравшего 23 года цветной металл на заводе вместе с подельниками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Мужчина в 90-х служил инспектором ДПС в городе Полевском. Желая разбогатеть, он вместе с подельниками вынес с завода цветной металл на 700 тысяч рублей. За это ему дали семь лет лишения свободы, но только не нашли. Как рассказала его бывшая жена, он ушел на рыбалку и не вернулся.

Объявленный в федеральный розыск мужчина решил изменить жизнь, чтобы избежать наказания. Создал новую семью, сменил работу, не общался с родными. Он 15 лет трудился на свалке, а после переезда в город Березовский подрабатывал разнорабочим и токарем, причем всегда устраивался неофициально, чтобы не показывать паспорт.

Побег от тюрьмы затянулся на 23 года, но он все-равно попался и теперь ему предстоит отбыть семилетний срок.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали дворника, подозреваемого в подделке документов.