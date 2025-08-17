В Китае прошли первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В Пекине завершились первые Всемирные игры человекоподобных роботов. Достижения в их разработке продемонстрировали 16 стран, представив 500 машин. Они бегали, прыгали и проводили бои без правил, сообщил телеканал CCTV .

Цифровых участников заранее запрограммировали для конкретных дисциплин. С помощью ИИ роботов научили двигаться плавно и не совершать неуклюжих движений.

Футбольную игру андроиды осваивали по приемам Криштиану Роналду, хватание предметов и бег — по компьютерному моделированию. Победителями стали те гуманоиды, чьи движения оказались похожими на человеческие, а игра оказалась честной.

Выступления также запомнились забавными происшествиями: один из роботов случайно толкнул человека, а другой вовсе лишился головы. Особый колорит внес национальный танец, исполненный группой машин, одетых в костюмы терракотовых воинов. Чтобы повысить пластичность движений, с каждого устройства снимали мерки, а суставы специально пересобирали.

Ранее стало известно, что роботов-собак привлекли для борьбы с лихорадкой чикунгунья в Гонконге. Они будут доставлять и распылять инсектициды на склонах холмов и в тех местах, куда людям сложно добраться.