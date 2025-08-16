Роботов-собак привлекли для борьбы с чикунгуньей в Гонконге

Власти Гонконга решили привлечь роботов-собак для борьбы с лихорадкой чикунгунья. Болезнь передается человеку через укусы зараженных комаров, сообщила газета South China Morning Post.

Глава ведомства по защите окружающей среды Се Чжаньхуань рассказал, что роботы будут доставлять и распылять инсектициды на склонах холмов и в тех местах, куда людям сложно добраться.

Он отметил, что испытания запланировали на следующий месяц, чтобы снизить нагрузку на сотрудников. Им приходится работать при сильной жаре В случае успешных тестов число роботов-собак расширят.

Накануне в Гонконге зафиксировали девятый случай заболевания чикунгуньей. Первое подтвержденное заражение выявили 2 августа. Все заболевшие привезли инфекцию из Бангладеш.

Вакцины и лекарств от чикунгуньи до сих пор нет. Опасная болезнь начинается с таких симптомов, как высокая температура, озноб, боли в суставах, спине и сыпь.