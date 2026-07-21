В Китае прокомментировали продление «безвиза» с Россией

Взаимное продление безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу двух стран и поможет сотрудничеству. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщило РИА «Новости».

«Взаимное продление безвизового режима между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран, а также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях», — подчеркнул Цзянь.

Президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года. Граждане КНР могут находиться в России до 30 дней — без визы. Россияне могут пребывать столько же дней без визы в Китае.

Продление безвизового режима для граждан КНР стало ответом на решение о продлении «безвиза» с Россией, которое представители КНР приняли еще в мае. Россияне могут въезжать на территорию Китая с обычными загранпаспортами для деловых поездок и отдыха также до конца 2027 года.