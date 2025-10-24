В Китае не нашли времени для приема Мерца

Welt: Си Цзиньпин не смог выделить времени для приема Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц после вступления в должность ни разу за полгода не посетил Китай. На это указала газета Die Welt .

По информации ее источников, в календаре ведомства канцлера на неделе с 27 октября по 2 ноября были зарезервированы возможные даты для поездки в КНР.

«Но, по слухам, у Си Цзиньпина не нашлось времени в эти дни, чтобы принять Мерца», — указали в материале.

Журналисты также обратили внимание на отмену визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай. Газета назвала это внешнеполитической катастрофой для правительства канцлера.

Ранее стала известна дата встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНР. Она состоится 30 октября в Южной Корее.