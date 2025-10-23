Названа дата встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 30 октября в Южной Корее. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«В четверг утром по местному времени Трамп примет участие в двусторонней встрече с Си Цзиньпином», — сказала она.

По словам Левитт, у американского лидера также запланированы переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном. Кроме того, в его графике азиатского турне будет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома принял приглашение посетить Китай. Трамп запланировал визит в начале 2026 года, отметив, что отношения между США и Китаем скоро улучшатся. По его словам, с Си Цзиньпином будут обсуждаться закупки российской нефти.