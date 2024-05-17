В Китае назвали условие для решения конфликта на Украине | 360°

Мир 17 мая 2024, 10:16 В Китае назвали условие для решения конфликта на Украине Си Цзиньпин: построение системы безопасности поможет решить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Для решения украинского конфликта нужно сформировать новую сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности. Такое мнение выразил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его процитировало агентство «Синьхуа».

Председатель КНР отметил, что необходимо устранять не только «симптомы, но и первопричину». Си призвал также учитывать нынешнюю и долгосрочную перспективы.

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Путин накануне прибыл в Китай с государственным визитом. Эта зарубежная поездка стала первой после его инаугурации. Президент приехал в Харбин, где возложил цветы к монументу советским воинам, погибшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

В Харбине российский лидер принял участие в ЭКСПО. Там он поддержал настрой Китая на локализацию производств в РФ. Путин подчеркнул, что по такому случаю российская сторона готова представить китайским инвесторам льготы.