В Китае кит покусал дайверов на глазах у туристов

Кит устроил опасное шоу на глазах у туристов в Китае. Белуха стала кусать дайверов в аквариуме и попала на видео. Кадры опубликовала газета Daily Mail.

Очевидцами происшествия стали гости шоу в Океаническом парке Хайчан в Сычуани. Судя по видеоролику, огромный белый кит неожиданно принялся кусать дайверов за ноги.

В этот момент туристы стали кричать. Пострадали ли в результате происшествия аквалангисты, неизвестно.

Ранее в Турции российских туристов напугала морская черепаха. Она напала на отдыхающих в Анталье. Мать и сын получили незначительные укусы и не стали обращаться к врачам.

На Багамских островах две американские туристки чудом выжили после нападения акулы. Друзья успели вытащить девушек из воды.