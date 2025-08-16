В Китае кит покусал дайверов на глазах у туристов
Кит устроил опасное шоу на глазах у туристов в Китае. Белуха стала кусать дайверов в аквариуме и попала на видео. Кадры опубликовала газета Daily Mail.
Очевидцами происшествия стали гости шоу в Океаническом парке Хайчан в Сычуани. Судя по видеоролику, огромный белый кит неожиданно принялся кусать дайверов за ноги.
В этот момент туристы стали кричать. Пострадали ли в результате происшествия аквалангисты, неизвестно.
Ранее в Турции российских туристов напугала морская черепаха. Она напала на отдыхающих в Анталье. Мать и сын получили незначительные укусы и не стали обращаться к врачам.
На Багамских островах две американские туристки чудом выжили после нападения акулы. Друзья успели вытащить девушек из воды.
