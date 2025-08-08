В Кирисиме объявили эвакуацию более 120 тысяч человек из-за ливней

В японском городе Кирисима объявили эвакуацию самого высокого пятого уровня для более чем 122 тысяч жителей из-за сильных дождей. Об этом сообщил телеканал NHK .

Утром в пятницу, 8 августа, власти объявили экстренную эвакуацию. В некоторых районах города за полдня выпало до полутора месячных норм осадков. Жителям рекомендовали срочно покинуть дома для их безопасности.

Синоптики предсказывают, что грозы и сильные дожди в Кирисиме продлятся до воскресенья, 10 августа. Уже известно о двух пострадавших из-за разбушевавшейся стихии.

Пятый уровень опасности требует немедленного спасения жизни из-за прямой угрозы. Если человек не успел покинуть дом и эвакуироваться, он не должен выходить на улицу — это может быть опасно. Ему нужно постараться найти безопасное место в здании, например, подняться на верхние этажи и выбрать наиболее защищенное пространство.

В конце июля ливни обрушились на север Китая. Уровень воды в некоторых водохранилищах поднялся до критической отметки. Власти начали эвакуацию жителей. В одном только Пекине погибли 30 человек.