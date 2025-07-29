Разрушительные ливни в Пекине унесли жизни 30 человек

Ливни обрушились на север Китая. Уровень некоторых водохранилищ достиг критической отметки, власти объявили эвакуацию жителей. В одном только Пекине погибли 30 человек, сообщило агентство «Синьхуа» .

Пекинский штаб по борьбе с наводнениями объявил, что к полуночи в результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек. Наибольший удар стихии пришелся на район Миюнь к северо-востоку от центра города, из которого власти эвакуировали 16 934 человек. Еще 10 464 жителей выехали из Хуайжоу, 9904 человека — из Фаншань.

Разрушительные дожди начались 23 июля. Из-за высокого уровня воды в водохранилищах и реках государственный штаб ввел режим экстренного реагирования третьего уровня в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе. В районе Цзичжоу потоки затопили прибрежные деревни, разрушили дороги и вынудили эвакуироваться более 10 тысяч человек.

Сильные дожди в июле прошли в России. В Оймяконском районе Якутии из-за подтоплений объявили режим ЧС.