В Киргизии призвали не трогать памятник Ленину в центре Бишкека

От идеи сноса памятника Владимиру Ленину на площади в центре Бишкека следует отказаться. С таким мнением выступил депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев, сообщил «Sputnik Кыргызстан» .

Вице-спикер парламента Киргизии Нурбек Сыдыгалиев накануне предложил демонтировать памятник Ленину со старой площади в столице страны и заменить его на монумент первому секретарю ЦК Компартии страны с 1961 по 1985 год Турдакуну Усубалиеву.

«Считаю, что роль Владимира Ильича Ленина большая в становлении кыргызской государственности», — уточнил Масалиев.

Депутат указал на то, что в последнее время появилась привычка забывать прошлое, что является большой ошибкой. Он также напомнил, что 30−40% населения Киргизии 73 года воспитывались в СССР.

Жители Тверской области ранее потребовали убрать недавно установленный памятник «Бологое — Город трудовой доблести» из-за ошибки и внешнего вида монумента.