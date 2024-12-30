Жители Тверской области потребовали убрать памятник в Бологом из-за ошибки

Жители Тверской области потребовали демонтировать недавно установленный памятник «Бологое — Город трудовой доблести» из-за его внешнего вида и ошибки в размещенной на мемориале железнодорожной схеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителям области не понравился дизайн арт-объекта, представляющего собой конструкцию из кортеновской стали, где изображены железнодорожный узел в Бологом и фигура железнодорожника. Последняя стала символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны, которые восстанавливали город и разрушенные железнодорожные пути.

По мнению горожан, новый памятник больше напоминает «уродливую консервную банку». Кроме того, их возмутила ошибка на железнодорожной схеме, где авторы проекта написали «Леннинград» вместо правильного названия города.

Ранее в Ирбите Свердловской области сняли новогодние костюмы с памятников Владимиру Ленину и императрице Екатерине II из-за негативной реакции местных жителей, посчитавших такое переодевание за неуважение к истории и культурному наследию страны.