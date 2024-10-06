В Киеве снова прогремели взрывы

В украинской столице снова прогремели взрывы. Об этом сообщило в Telegram-канале украаинское агентство УНИАН.

Взрывы в Киеве прогремели на фоне сирены воздушной тревоги. По данным карты воздушных тревог, звук тревоги раздается практически во всех регионах восточной и центральной части Украины.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрыве в Киеве. В Киевской области и ряде других регионах страны работала сирена воздушной тревоги.

Взрывы также звучали в Одессе и Харькове. В портовом городе взрывы слышали дважды.