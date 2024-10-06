Очередной взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

В украинской столице на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв. Об этом сообщил местный телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Киев — взрыв», — коротко сообщил телеканал, не приводя подробностей.

Данные онлайн-платформы оповещения населения свидетельствует, что в этот период в Киеве звучала сирена воздушной опасности. Сирена также гудела в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.

Накануне украинские паблики сообщили о мощном взрыве в Одессе. Ранее СМИ сообщили о взрыве в Одессе и Харькове.