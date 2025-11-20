В Киеве раскритиковали план США по урегулированию конфликта

FT: в Киеве заявили, что мирный план США не реализовать без внесения правок

Киевские чиновники жестко раскритиковали мирный план, предложенный США, заявив, что в него следует внести существенные правки. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Чиновники в Киева, ознакомившиеся с планом, заявили, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — говорится в публикации.

Как отметили журналисты, один из источников, знакомый с документом, назвал его очень однотипным.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что мирное соглашение с Россией заключит временное правительство, которое создадут для легитимизации переговорного процесса и подготовки страны к выборам.

До этого портал Axios сообщил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции отменили из-за разногласий в их позициях по мирному плану.