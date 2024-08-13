Руководство Германии, разрешившее использовать немецкую военную технику на территории России, привело в справедливую ярость российское общество. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

Бывший министр пояснила, что федеральное правительство Германии поступило «антиисторично и просто бессмысленно». Немецкие политики не учли, что история и память о предках играет огромную роль в жизни россиян. В этом основное отличие русских от немцев.

«В каждом селе [России] есть памятник погибшим», — добавила Кнайсль.

После вторжения ВСУ в Курскую область были замечены как минимум три немецких БМП Marder, а также инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1. Заявление главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера, что после передачи Киеву оружия и военной техники они якобы становятся украинскими, ситуации не изменило. В России на это негативно отреагировали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала операцию ВСУ в приграничье РФ с героизацией нацистских военных преступников в Германии.