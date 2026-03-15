В Казахстане новорожденного назвали в честь Конституции

Многодетная семья из Казахстана назвала новорожденного сына Атазан в честь Конституции. Он родился в день референдума, сообщила пресс-служба Мангистауской области.

Мальчик стал девятым ребенком в семье. Он родился 15 марта весом 4130 граммов и ростом 57 сантиметров. Родители выбрали ему необычное имя, которое переводится как основной закон или закон предков.

«Наш сын родился в такой важный для страны день. Мы решили назвать его Атазаном, чтобы это событие навсегда осталось в истории нашей семьи», — сказала мать.

В голосовании в Мангистауской области также приняли участие родители близнецов Касыма и Жомарта, названных в честь президента Казахстана. На участке во Дворце школьников избирателей встречал робот в национальной одежде. Голосовать приходили не только пешком — на один участок молодожены прибыли по Каспийскому морю на катере.

Референдум по Конституции Казахстана прошел 15 марта, явка избирателей составила 73,24%. В основном законе предложили заменить двухпалатный парламент однопалатным, ввести должность вице-президента, закрепить приоритет национального права над международным, учредить Народный совет.