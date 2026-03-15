В Казахстане начался референдум по новой Конституции

Утром 15 марта в Казахстане началось голосование по новой Конституции, участки открылись с 07:00 и продолжат работать до 20:00 по местному времени. Об этом сообщило издание BAQ.kz .

Некоторые избирательные пункты, преимущественно на территории воинских частей, заработали на час раньше — с 06:00 по местному времени. Всего на территории республики открыли свыше 10 тысяч участков, также они работают в Японии и Южной Корее.

В референдуме примут участие более 12 миллионов граждан. Они ответят на вопрос «Принимаете ли вы новую Конституцию?». Если документ одобрят, что он вступит в силу 1 июля 2026 года.

Окончательный текст новой Конституции Казахстана опубликовали для ознакомления граждан 12 февраля в газете «Егемен Казакстан». В главном законе страны срок президента остался прежним — семь лет. В проекте изменили формулировку, затрагивающую статус русского языка.