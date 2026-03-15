Референдум по новой Конституции Казахстана завершился

В Казахстане признали состоявшимся референдум по проекту новой Конституции, явка к 18:00 по московскому времени составила 73,24%. Сообщение заместителя председателя Центральной комиссии референдума Мухтара Ермана опубликовали на официальном сайте .

Утром в воскресенье в Казахстане открылись участки для голосования по поправкам в основной закон страны. К 12:00 по московскому времени явка избирателей достигла 51,93% и превысила необходимый порог в 50%.

«Центральная комиссия референдума сообщает, что на всех участках референдума в Республике Казахстан голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов», — сказал Ерман.

Итоги референдума объявят после завершения подсчета бюллетеней.