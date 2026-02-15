Изменение статуса русского языка в Казахстане оценили в Федеральной национально-культурной автономии казахов

В Казахстане русский язык долгое время имел широкое распространение и считался фактически вторым государственным. Однако его использование в средствах массовой информации со временем сократилось. «ФедералПресс» обсудил с президентом Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалием Ибраевым, как эти изменения могут повлиять на жизнь русскоязычных казахстанцев и что они означают для отношений между Казахстаном и русским миром.

Ибраев подчеркнул: «Русский язык продолжает оставаться важнейшим элементом в экономике, политике, внутренних и внешних коммуникациях Казахстана. Он по-прежнему выступает востребованным рабочим инструментом».

Он также отметил, что новый проект Конституции Казахстана сохраняет официальный статус русского языка.

Тем не менее, по его мнению, реальное значение поправок станет очевидным в процессе их применения. Оценить, как будет меняться языковая ситуация в Казахстане в среднесрочной и долгосрочной перспективе, можно будет только со временем.