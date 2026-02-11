Референдум по новой Конституции Казахстана пройдет 15 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта референдума по новой Конституции страны. Документ опубликован на сайте главы государства .

На голосование выносится только один вопрос — «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Перед этим Токаев принял членов Конституционной комиссии. Они рассказали, что текст подготовили на основе инициативных предложений, которые собирали с октября прошлого года через государственные сервисы.

Ранее глава республики заявил, что она перейдет от суперпрезидентской модели к президентской. Кроме того, в проекте изменится формулировка, затрагивающая статус русского языка.