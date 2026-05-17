В Карловых Варах закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока россиян

Почти 18 тысяч компаний закрылись в Карловарском крае Чехии из-за оттока россиян

Почти 18 тысяч компаний прекратили деятельность в Карловарском крае Чехии за последние шесть лет на фоне оттока российских туристов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

Если в 2019 году число посетивших чешские курорты россиян было 83 048, то в 2020 году показатель снизился до 18 811. В 2025-м число туристов из России снизилось до 6355, что стало наиболее низким показателем за три года.

Пик закрытия компаний пришелся на 2023 год, когда к оттоку российских граждан добавились последствия коронавируса, тогда деятельность прекратили 8853 экономических субъекта.

Ранее стало известно, что ряд стран перестал пускать россиян по старому заграничному паспорту без биометрии. Помимо Чехии, это Эстония, Литва, Норвегия, Исландия, Мальта и Дания. Такие же правила действуют по Франции, но исключения делают для обладателей шенгенской визы и детей до 15 лет.

