В США оценили возможное число жертв землетрясения в Венесуэле

USGS: количество жертв землетрясения в Венесуэле может достичь 100 тысяч

Число погибших при землетрясении в Венесуэле может варьироваться до 10 до 100 тысяч человек. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

По ее данным, количество жертв стихии превысит 100 тысяч с вероятностью в 30%.

Мощное землетрясение произошло на севере Венесуэлы накануне. В результате в столице Каракасе оказались повреждены здания и международный аэропорт имени Симона Боливара. Магнитуда достигла 7,5, эпицентр находился примерно в 30 километрах к северо-западу от населенного пункта Монтальбан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова помочь Венесуэле в ликвидации последствий стихии. Он дал указания всем ведомствам быть готовыми к оперативным действиям.