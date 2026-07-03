В канцелярии президента Польши назвали запад Украины «Малопольшей»
PAP: глава канцелярии Навроцкого назвал западные регионы Украины «Малопольшей»
Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий, отвечая на вопрос о Волынской резне, назвал западные регионы Украины «Малопольшей». Об этом сообщило агентство PAP.
Таким термином раньше обозначали районы, которые относились к Львовскому, Тарнопольскому и Станиславовскому воеводствам. До начала Второй мировой войны эти территории находились под польской юрисдикцией.
«Президент недвусмысленно говорит об этом: если Украина хочет вступить в Европейский союз, мы должны покончить с этим делом, вернуться на Волынь, вернуться на Малопольшу, провести эксгумации и достойно похоронить жертв», — сказал Богуцкий.
Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий отказался от украинского ордена Ярослава Мудрого. Он заявил, что награда должна стать символом памяти о поляках, убитых во время Волынской резни.