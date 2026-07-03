Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий, отвечая на вопрос о Волынской резне, назвал западные регионы Украины «Малопольшей». Об этом сообщило агентство PAP .

Таким термином раньше обозначали районы, которые относились к Львовскому, Тарнопольскому и Станиславовскому воеводствам. До начала Второй мировой войны эти территории находились под польской юрисдикцией.

«Президент недвусмысленно говорит об этом: если Украина хочет вступить в Европейский союз, мы должны покончить с этим делом, вернуться на Волынь, вернуться на Малопольшу, провести эксгумации и достойно похоронить жертв», — сказал Богуцкий.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий отказался от украинского ордена Ярослава Мудрого. Он заявил, что награда должна стать символом памяти о поляках, убитых во время Волынской резни.