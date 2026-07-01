Моравецкий публично отказался от украинской госнаграды

К отказу от украинских наград присоединился бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сообщил в соцсети X , что передал орден Ярослава Мудрого в фонд музея памяти жертв Волынской резни.

«Пусть эта награда станет там символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, зверски убитых во время Волынской резни. Поскольку коррумпированная украинская элита неспособна на это, я сделаю это за них», — сказал политик.

Моравецкий, возглавлявший правительство с 2017 по 2023 годы, отказался от ордена Ярослава Мудрого вслед за другими государственными деятелями Польши в ответ на ухудшение отношений с Украиной из-за прославления националистов. Украинскую награду снял также лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского лишили ордена Белого орла. Другие украинские политики самостоятельно вернули полученные в Польше награды.