В Южной Корее заявили о готовности начать сотрудничество с Францией по делу Telegram

Yonhap: Южная Корея может начать сотрудничество с Францией по делу Telegram

Фото: pxhere.com

Полиция Южной Кореи рассмотрит возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Представители полиции заявили, что начнут работу с правоохранительными органами Франции в рамках расследования уголовного дела за распространение дипфейков сексуального характера в мессенджере.

Речь идет о распространении видеоматериалов сексуального содержания и других правонарушений через восемь чат-ботов в Telegram и в групповых чатах.

Ранее полиция Южной Кореи объявила о проведении семимесячной операции против распространителей дипфейков.

Основателя Telegram Павел Дуров задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа.

Позже прокуратура Парижа сообщила, что его взяли под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица по подозрению в 12 преступлениях. В среду, 28 августа, предпринимателя освободили под судебный надзор после обещания внести залог на сумму пять миллионов евро.

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