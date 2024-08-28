В Южной Корее объявили войну порнографическим дипфейкам

В Южной Корее полиция объявила о проведении семимесячной операции против распространителей дипфейковой порнографии. Об этом сообщило издание The Korea Times .

С января по июль правоохранители зарегистрировали 297 случаев преступлений сексуальной эксплуатации с использованием поддельных изображений.

Почти 74% обвиняемых являлись подростками. Пострадавшими оказались несовершеннолетние, учителя, студентки и военнослужащие. После того, как политические партии и правозащитники заговорили об этой проблеме, полиция объявила об усилении борьбы с Telegram-каналами порнографического содержания.

«Страх растет, поскольку, по оценкам, в этих чатах с дипфейковым порно в Telegram приняли участие около 220 000 человек», — заявил сопредседатель рабочей группы «Прогрессивной партии» Сон Соль.

Операция продлится семь месяцев. Правоохранители сосредоточатся на поиске тех, кто создает и распространяет порнодипфейки, особенно с участием детей и подростков.

В России депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение дипфейков. Для этого они разработали поправки в статьи Уголовного кодекса о клевете, мошенничестве, краже и вымогательстве.