В Южной Корее допустили, что президент может попытаться специально разозлить КНДР

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что глава государства Юн Сок Ель после провала ввода военного положения в стране может повторить попытку его ввести, спровоцировав Северную Корею. Об этом сообщило агентство «Ренхап» .

«Президент Юн Сок Ель неудачно попытался ввести военное положение и будет пытаться снова, но есть еще большая опасность. Существует серьезная угроза того, что [Юн Сок Ель] может спровоцировать Северную Корею», — заявил Ли Чжэ Мен.

Он отметил, что если военного положения в стране окажется недостаточно, нынешнее руководство будет готово «поставить жизни людей на кон».

Юн Сок Ель объявил военное положение 3 декабря для «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения импичмента против него могут обернуться параличом власти.

К зданию парламента отправили военных с приказом не пускать туда депутатов. Несмотря на это, парламентарии смогли собраться и проголосовать за отмену военного положения.

До этого Ли Чжэ Мен призвал граждан страны выйти к парламенту для защиты демократии. Он назвал Юн Сок Еля нелегитимным главой государства, предавшим свой народ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти внимательно наблюдают за происходящим.