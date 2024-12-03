Южнокорейская оппозиция попросила поддержки у сторонников

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан страны идти к парламенту, чтобы защитить демократию. Его слова привело агентство Yonhap .

«Президент Юн Сок Ель, объявивший военное положение, больше не является легитимным главой государства, ведь он предал свой народ», — сказал политик.

Председатель Объединенной демократической партии также сообщил, что уже сейчас направляется в сторону Национального собрания. Он призвал законодателей провести заседание для обсуждения сложившейся ситуации и начать необходимые процедуры для отмены военного положения.

В ходе экстренного совещания южнокорейский президент Юн Сок Ель принял решение ввести военное положение в стране. Кроме того, командование военным положением в Южной Корее объявило о приостановке работы политических партий и парламента.