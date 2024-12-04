Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее. Так он отреагировал на комментарий пользователя социальной сети X , в котором тот задался вопросом о происходящем в азиатской республике.

«Да, это шокирует», — написал Маск в ответ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле ситуацию в Южной Корее считают тревожной. По его словам, российские власти внимательно наблюдают за происходящим.

Президент Республики Корея Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение в стране под предлогом поддержания конституционного порядка и искоренения просеверокорейских сил в правительстве. Его противники вступили в противостояние с правоохранителями возле здания парламента.

Позднее Национальное собрание приняло резолюцию об отмене военного положения и объявило, что первоначальное решение президента утратило силу.