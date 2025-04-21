В Южной Калифорнии нашли радикальное решение проблемы с бездомными

Проблему с бездомными можно решить, если раздать им наркотики. Об этом заявил Мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Пэррис, его слова привела газета The New York Post .

«Что я действительно хочу сделать, так это раздать бесплатный фентанил. Хочу дать им столько фентанила, сколько они хотя. Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент совершил чистку. Потому что от этих людей нам действительно нужно избавиться», — заявил Пэррис.

Мэр города уточнил, что примерно половина всех бездомных — выпущенные на свободу преступники, совершающие большинство новых преступлений в городе.

Бездомный в США ранее поиграл в футбол отрезанной головой своей жертвы в штате Нью-Мексико. Министерство жилищного строительства и городского развития США заявляло, что число оставшихся без жилья людей в стране достигло рекордной отметки — более 771 тысячи человек.