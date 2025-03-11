Бездомный играл в футбол отрезанной головой своей жертвы

People: в США бомж играл в футбол отрезанной головой своей жертвы

В США признали виновным в убийстве бездомного жителя Нью-Мексико Джоэла Арсиньега-Саенса, который летом 2021 года обезглавил 51-летнего Джеймса Гарсию, а потом «играл в футбол» его головой. Об этом сообщило издание People .

В июне 2021 года Арсиньега-Саенс вместе с женой жил в парке. Там они встретили Гарсию, который тоже оказался бездомным.

Арсиньега-Саенс признался, что в день убийства они с супругой заснули, а проснувшись увидели, что их вещи были украдены. Они решили, что виноват Гарсия.

По словам Арсиньеги-Саенса, он его нашел, чтобы поговорить. Потом он забрал у Гарсии небольшой складной нож и нанес ему 84 удара, причем на этом не остановился. Сначала Арсиньега-Саенс отрубил своей жертве один палец, а потом обезглавил его.

«После этого Арсиньега-Саенс продолжил „играть в футбол“ с головой жертвы в парке Аподака в Лас-Крусес», — сообщил окружной прокурор округа Донья-Ана Фернандо Масиас.

Брошенные останки Гарсии обнаружил полицейский. Арсиньега-Саенс был задержан.

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