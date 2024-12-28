Число бездомных в США критически выросло

В январе 2024 года в США число бездомных увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство жилищного строительства и городского развития сообщило, что количество таких людей достигло рекордной отметки — 771 480 человек, сообщило AFP .

На каждые 10 тысяч человек населения приходится 23 бездомных. Рост числа бездомных людей обусловлен несколькими факторами: инфляцией, высокими ценами на жилье, стагнацией заработной платы и низким уровнем дохода, а также «сохраняющимися последствиями системного расизма».

Кроме того, на увеличение числа людей без жилья повлияли стихийные бедствия, которые привели к вынужденному перемещению населения, миграционные процессы и сокращение программ по предотвращению бездомности, созданных во время пандемии коронавируса.

Ранее журналисты газеты The Wall Street Journal предсказывали, что число бездомных в США побьет все рекорды к концу года. Тогда авторы материала уточняли, что это связано не только с наплывом мигрантов и увеличением стоимости на жилье, но и эпидемией наркотика фентанила.