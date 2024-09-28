В Йемене заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент прибытия Нетаньяху

Представители йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в момент прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило издание Times of Israel .

В Израиле отреагировали на заявление хуситов. Представители ЦАХАЛ сообщили, что ракету они выпустили по меньшей мере через полчаса после того, как самолет израильского премьера приземлился в аэропорту. Кроме того, ее сбили средствами противовоздушной обороны «за пределами границ страны».

Нетаньяху уже признался, что лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу убили по его приказу. По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасного возвращения жителей севера Израиля.

Премьер назвал Насраллу «массовым убийцей», с которым ЦАХАЛ «свел счеты», а само движение — «центральным двигателем иранской оси зла».

Ранее в Израиле сообщили, что дочь Насраллы Зейнаб могла погибнуть при ударе ЦАХАЛ по Бейруту.