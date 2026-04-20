В Японии объявили эвакуацию после землетрясения

Как минимум 20 тысяч человек эвакуируют из префектуры Иватэ в Японии из-за угрозы цунами. Об этом сообщил телеканал NHK .

В городе Камаиси режим ЧП объявили для 11 тысяч человек, а в Оцути — для 9,6 тысячи. Максимальная высота цунами оценивается от 80 сантиметров до трех метров.

Ранее на севере японского острова Хонсю в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5 в районах префектур Иватэ и Аомори.

Максимальная сила подземных толчков составила более пяти баллов по принятой в стране пятибалльной шкале. Власти объявили угрозу цунами от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 также произошло у побережья Южных Курильских островов. Эпицентр катаклизма залегал в 262 километрах на восток от села Рейдово на Итурупе. Угрозу цунами в регионе не объявляли.