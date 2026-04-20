В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами

Землетрясение, магнитуду которого оценили в 7,5, произошло к северо-востоку от побережья региона Тохоку в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительство страны.

Сейсмологи Национального метеорологического управления предупредили жителей префектур Иватэ, Аомори, Мияги и юга острова Хоккайдо об угрозе цунами высотой до трех метров. Их призвали эвакуироваться как можно скорее.

По предварительным данным, первая волна высотой около 40 сантиметров уже достигла побережья, за ней ожидаются следующие.

ТАСС со ссылкой на посольство России сообщил, что россияне пока не обращались за помощью.

Ранее у побережья Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр располагался в 262 километрах к востоку от села Рейдово на Итурупе. Угрозу цунами не объявляли.