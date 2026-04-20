Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья южных Курил

У побережья южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 262 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп произошло в ночь на 20 апреля. Очаг заходился на глубине 50 километров под морским дном», — рассказала сейсмолог.

Семенова отметила, что данные об ощутимости толчков не поступали. Несмотря на толчки под дном моря, тревогу цунами не объявляли.

Предыдущее землетрясение на Курилах произошло 18 апреля. Подземные толчки зафиксировали на глубине 40 километров под морским дном в Тихом океане. Их эпицентр находился в 149 километрах южнее необитаемого острова Симушир. Землетрясение почувствовали жители острова Итуруп.