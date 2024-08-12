В Израиле заявили о ракетной атаке с территории Ливана

В ЦАХАЛ заявили о запуске около 30 ракет с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск около 30 ракет с территории Ливана в сторону кибуца Кабри на севере страны. Об этом сообщила военная пресс-служба .

По ее данным, часть выпущенных ракет упала на открытой местности, не причинив никаких разрушений. О пострадавших также не сообщалось. На севере Израиля срабатывала сирена воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля наносит ответные удары по территории, с которой, предположительно, запустили ракеты.

Ранее в Израиле сообщали о ликвидации на юге Ливана командира батальона спецназа «Радван», входящего в состав «Хезболлы».

В конце июля МИД Израиля призвал Ливан отвести подразделения «Хезболлы» от границы, чтобы избежать полноценных боевых действий.