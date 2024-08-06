Израильские военные сообщили о ликвидации командира батальона «Радван» в Ливане

Израильские военные уничтожили на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина в составе боевого крыла «Хезболлы». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Войска удалили по району Эбба на юге Ливана. По словам израильских военных, ликвидация командира «Радвана» снизит возможности «Хезболлы» «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана» в отношении Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что американские войска ударили по военной инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

Ранее израильские военные отразили ракетный удар со стороны «Хезболлы». Средства противовоздушной обороны сбили порядка 30 снарядов на севере Израиля. Несколько ракет приземлились на открытой местности. Один из снарядов обнаружили в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани.

По данным ЦАХАЛ, в результате атаки никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские военные уничтожили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе ливанского города Марджъую.