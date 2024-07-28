Израиль заявил о последнем шансе предотвратить войну с Ливаном

Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения «Хезболла», чтобы предотвратить войну. Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн написал об этом соцсети Х .

«Единственный способ для мира <...> — вынудить „Хезболлу“ выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем», — написал он.

Резолюция призывала к полному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой», выводу израильских войск из Ливана.

Ранее израильские истребители атаковали «Хезболлу» на ливанской территории. Военные уничтожили склады с оружием и инфраструктуру боевиков. При этом израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к руководству страны и потребовал начать войну с «Хезболлой».

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что в случае конфликта страна и члены «оси сопротивления» поддержат ливанское движение. Он предрек большое региональное столкновение.