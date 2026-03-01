Число погибших детей из-за удара по иранской школе выросло до 118

Число погибших учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в округе Минаб провинции Хормоган увеличилось до 118. Об этом сообщило агентство FARS со ссылкой на местные власти.

«Число погибших учеников школы в Минабе достигло 118», — говорится в публикации.

Здание школы обстреляли в результате атаки США и Израиля на Иран.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал удар по школе для девочек бесчеловечным и варварским. Глава государства призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим при вражеской атаке.

До этого в Иранском Красном Полумесяце сообщали, что в стране из-за бомбардировок США и Израиля погиб 201 человек и 747 получили ранения, но информация о погибших и пострадавших продолжает уточняться.