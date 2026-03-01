В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи аятоллы Али Хаменеи

Fars: при атаке США и Израиля погибли дочь, зять, внук и невестка Али Хаменеи

Дочь, зять, внук и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате атаки США и Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в окружении аятоллы.

«После установления контакта с источником, осведомленным о состоянии семьи верховного лидера, к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внука верховного лидера», — говорится в сообщении.

Также погибла одна из невесток аятоллы во время утренней атаки в субботу, 28 февраля, США и Израиля по Ирану.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что аятолла Али Хаменеи погиб.

Ранее высокопоставленный британский чиновник рассказал, что власти США, спланировавшие операцию по смене режима в Иране, пока не решили, что делать дальше. Возможно, что у Пентагона есть на это ответ, но союзникам американцев он неизвестен.