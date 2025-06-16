В Израиле ставят на окончание активных ударов с Ираном через 2-3 недели

Иран вновь нанес удар по Израилю. В результате ночной атаки, по данным местных СМИ, погибли не менее восьми человек. Местный житель Борис рассказал 360.ru о ситуации в стране.

По его словам, правительство Израиля рассчитывает на две-три недели активных боевых действий, а Иран надеется надавить на граждан страны-противника, чтобы те принудили власти к окончанию конфликта.

Также собеседник 360.ru рассказал, что некое напряжение в обществе из-за растущего числа раненых и оставшихся без крыши над головой нарастает.

«Паники нет, потому что человек привыкает ко всему, мы уже знаем, как себя вести. Мы знаем, что, если звучит сирена, нужно зайти в бомбоубежище. Те, у кого есть бомбоубежища в домах, тоже прекрасно это понимают», — отметил Борис.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал россиян покинуть страну до нормализации обстановки. Сделать это можно через круглосуточный пограничный пункт в Эйлате, выехав в Египет.