Россиян попросили уезжать из Израиля

Гражданам РФ следует покинуть Израиль до нормализации обстановки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Анатолий Викторов.

Покинуть страну можно через границу с Египтом — там работает круглосуточный пограничный пункт возле Эйлата.

Посол обратил внимание, что несколько десятков россиян воспользовались этим маршрутом. Кроме того, Викторов не исключил вариант с эвакуацией дипмиссии России. Решение об этом примут в случае необходимости. Пока сотрудники продолжают работать, но условия сложные.

«Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная», — подчеркнул он.

Отдельно посол обратил внимание, что в квартирах нескольких сотрудников посольства ночью 16 июня выбило стекла из-за взрывной волны.

«Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — добавил Викторов.