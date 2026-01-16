В Израиле при транспортировке разбился военный вертолет

Вертолет «Яншуф» Военно-воздушных сил Израиля разбился при транспортировке из-за обрыва троса. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Во вторник вертолет из-за непогоды был вынужден приземлиться на открытой местности и сегодня не завелся. Военные попытались эвакуировать машину, прицепив ее к другому вертолету, но трос не выдержал.

Никто не пострадал. В Армии обороны Израиля создадут специальную комиссию, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее у побережья Японии с радаров пропал американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II пятого поколения. Перед исчезновением самолет успел подать сигнал 7700, что означает аварийную ситуацию на борту. Судьба воздушного судна и его экипажа пока неизвестна.