Испарился после сигнала 7700: что известно о пропавшем близ Японии американском F-35A

Пропавшим с радаров у побережья Японии американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II пятого поколения. Это модификация истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, предназначенная для многофункционального использования.

Первый полет F-35A состоялся в 2006 году, а в 2016 году самолет был принят на вооружение ВВС США. Он создан для поражения как воздушных, так и наземных объектов. F-35A способен нести термоядерные бомбы типа B61-12.

По информации сервиса Flightradar24, самолет прилетел из северной части Японского моря. Он пролетел над сушей на восток, южнее Аомори, а затем направился на северо-восток. Около 06:09 по московскому времени самолет исчез с радаров.

Перед этим истребитель подал сигнал 7700, что означает чрезвычайную ситуацию.

В октябре прошлого года в Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель F-18 Super Hornet и вертолет MH-60 Seahawk американских военных. Оба воздушных судна разбились с разницей в полчаса во время плановых полетов с авианосца USS Nimitz. Пилоты успели катапультироваться.