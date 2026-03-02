В Израиле не подтвердили информацию об ударе по офису Нетаньяху

Информированный источник в Израиле опроверг сообщения об ударе Ирана по офису премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом написал ТАСС.

«Информация неверна», — заявил собеседник агентства.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) писало, что в ходе десятой волны атак вооруженные силы Ирана якобы нанесли ракетный удар по офису Нетаньяху, а также по месту расположения командующего ВВС Израиля. В КСИР утверждали, что судьба израильского премьера после атаки неизвестна.

Утром Иран начал новую серию ракетных ударов по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В Армии обороны Израиля заявили, что системы ПВО фиксируют и перехватывают воздушные цели, а на большей части страны объявили воздушную тревогу. Взрывы раздались также в ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что французская сторона готова принимать участие в обороне стран Персидского залива.