Франция заявила о готовности защищать страны Персидского залива

Французская сторона готова принимать участие в обороне стран Персидского залива. Об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро, его слова привело РИА «Новости».

«В соответствии с соглашениями и принципами коллективной самообороны, закрепленными в международном праве, Франция готова участвовать в защите (стран Персидского залива — прим. ред.)», — подчеркнул министр.

Он упомянул Бахрейн, Катар, Ирак, Иорданию, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. От лица Франции дипломат выразил полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции.

Под ударом Израиля и США по Ирану оказался ядерный объект в Натанзе, сообщил постпред Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.